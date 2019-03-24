Халк - фанатам "Порту": "Придержите для меня футболку с 12-м номером"

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Халк - фанатам "Порту": "Придержите для меня футболку с 12-м номером"

Бразильский нападающий "Шанхай СИПГ" Халк не исключил возможности возвращения в "Порту".

"Хочу обратиться к фанатам "Порту", к которым я очень привязан, а также чувствую любовь и благодарности. Никто не знает, что будет в будущем. Но придержите для меня футболку с 12-м номером", - приводит слова Халка O Jogo.

32-летний Халк перешел в "Шанхай СИПГ" в 2016 году. Всего он провел за китайский клуб 91 матч во всех турнирах, в которых забил 52 гола и отдал 43 результативные передачи.

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