Халк - фанатам "Порту": "Придержите для меня футболку с 12-м номером"
Бразильский нападающий "Шанхай СИПГ" Халк не исключил возможности возвращения в "Порту".
"Хочу обратиться к фанатам "Порту", к которым я очень привязан, а также чувствую любовь и благодарности. Никто не знает, что будет в будущем. Но придержите для меня футболку с 12-м номером", - приводит слова Халка O Jogo.
32-летний Халк перешел в "Шанхай СИПГ" в 2016 году. Всего он провел за китайский клуб 91 матч во всех турнирах, в которых забил 52 гола и отдал 43 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|26
|63
|2
|Порту
|26
|63
|3
|Брага
|26
|58
|4
|Спортинг Лиссабон
|26
|55
|5
|Витория Гимарайнш
|26
|42
|6
|Морейренсе ФК
|26
|42
|7
|Белененсиш
|26
|38
|8
|Рио Аве
|26
|32
|9
|Санта-Клара
|26
|32
|10
|Портимоненсе
|26
|32
|11
|Маритиму
|26
|27
|12
|Дешпортиво Авеш
|26
|26
|13
|Боавишта
|26
|26
|14
|Насьонал
|26
|26
|15
|Витория Сетубал
|26
|25
|16
|КД Тондела
|26
|25
|17
|Дешпортиво Чавес
|26
|24
|18
|Фейренсе
|26
|15