Халк и Марадона встретились на финале Кубка Конфедераций

Нападающий сборной Бразилии Халк прилетел в Санкт-Петербург, чтобы посетить финальный матч Кубка Конфедераций между сборными Германии и Чили.

Фото: Халк и Марадона.

В ходе поединка форвард встретился с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной и выложил совместное фото в Instagram.

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