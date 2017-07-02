Халк и Марадона встретились на финале Кубка Конфедераций

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Халк и Марадона встретились на финале Кубка Конфедераций

Нападающий сборной Бразилии Халк прилетел в Санкт-Петербург, чтобы посетить финальный матч Кубка Конфедераций между сборными Германии и Чили.

Фото: Халк и Марадона.

В ходе поединка форвард встретился с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной и выложил совместное фото в Instagram.

Не пропустите: Марадона побывал в "Хоккейном городе СКА в Санкт-Петербурге. | http://soccernews.ru

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