Халк и Паулиньо включены в команду сезона азиатской Лиги Чемпионов
Форвард китайского "Шангай СИПГ" Халк и полузащитник каталонской "Барселоны" Паулиньо, выступавший за "Гуанчжоу Эвергранд", включены в команду сезона азиатской Лиги Чемпионов.
Полностью сборная лучших игроков сезона в Азии выглядит так:
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