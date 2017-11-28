Халк и Паулиньо включены в команду сезона азиатской Лиги Чемпионов

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Халк и Паулиньо включены в команду сезона азиатской Лиги ЧемпионовФорвард китайского "Шангай СИПГ" Халк и полузащитник каталонской "Барселоны" Паулиньо, выступавший за "Гуанчжоу Эвергранд", включены в команду сезона азиатской Лиги Чемпионов.

Полностью сборная лучших игроков сезона в Азии выглядит так:

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