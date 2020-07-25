Халк может вернуться в "Порту"

Форвард "Шанхай СИПГ" Халк хочет вернуться в "Порту".

Как сообщает Record, 34-летний бразилец отработает до конца соглашение с клубом, которое истекает 31 декабря, а в январе готов перебраться в "Порту".

Напомним, что Халк защищал цвета "Порту" с 2008 по 2012 год, после чего перебрался в "Зенит", где провел четыре сезона.

За "Шанхай СИПГ" Халк провел 125 игр, в которых отметился 69 голами.

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