Халк может вернуться в "Порту"
Форвард "Шанхай СИПГ" Халк хочет вернуться в "Порту".
Как сообщает Record, 34-летний бразилец отработает до конца соглашение с клубом, которое истекает 31 декабря, а в январе готов перебраться в "Порту".
Напомним, что Халк защищал цвета "Порту" с 2008 по 2012 год, после чего перебрался в "Зенит", где провел четыре сезона.
За "Шанхай СИПГ" Халк провел 125 игр, в которых отметился 69 голами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
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|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
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|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
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|6
|Рио Аве
|28
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|7
|Витория Гимарайнш
|28
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|Санта-Клара
|28
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|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
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|Жил Висенте
|28
|33
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|Пасуш де Феррейра
|28
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|Витория Сетубал
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|30
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|Белененсиш
|27
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|Портимоненсе
|28
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|Дешпортиво Авеш
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