Халк намерен вернуться в Европу. У форварда есть два варианта

Бразильский нападающий "Шанхай СИПГ" Халк хочет расторгнуть контракт с китайским клубом, чтобы вернуться в Европу, сообщает Fotomac.

По сведениям издания, интерес к форварду проявляют "Галатасарай" и его бывший клуб "Порту". Клубы уже провели с бразильцем предварительные переговоры.

34-летний Халк выступает за "Шанхай СИПГ" с 2016 года. Всего он провел за китайский клуб 140 матчей во всех турнирах, забил 75 голов и отдал 54 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2020 года. Ранее он играл за "Зенит".

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