Халк намерен вернуться в Европу. У форварда есть два варианта
Бразильский нападающий "Шанхай СИПГ" Халк хочет расторгнуть контракт с китайским клубом, чтобы вернуться в Европу, сообщает Fotomac.
По сведениям издания, интерес к форварду проявляют "Галатасарай" и его бывший клуб "Порту". Клубы уже провели с бразильцем предварительные переговоры.
34-летний Халк выступает за "Шанхай СИПГ" с 2016 года. Всего он провел за китайский клуб 140 матчей во всех турнирах, забил 75 голов и отдал 54 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2020 года. Ранее он играл за "Зенит".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14