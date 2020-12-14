Халк не перейдет в "Вулверхэмптон" из-за Брекзита

Теги халквулверхэмптонтрансферы

Халк не перейдет в "Вулверхэмптон" из-за Брекзита"Вулверхэмптон" не сможет подписать контракт с бразильцем Халком. Всему виной изменения правил после Брекзита, сообщает talkSPORT со ссылкой на The Athletic.

По информации издания, форвард по некоторым критериям не соответствует новым правилам. Они вступают в силу с 1 января 2021 года. Суть заключается в том, что для получения разрешения на работу, игрокам нужно отвечать определенным требованиям.

Халк не проходит сразу по нескольким пунктам: опыт выступления за сборную в последнее время, определенное количество игр за последний клуб, а также сила лиги, из которой переходит футболист.

Напомним, что последняя команда, за которую играл нападающий - "Шанхай СИПГ". Китайская лига котируется гораздо ниже европейских и Халк будет проигрывать по этому показателю большому количеству игроков. Также стоит отметить, что бразилец уже 4 года не выступает за национальную сборную.

Читайте также:  "Порту" ведет переговоры о возвращении Халка | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

France Football назвал лучших нападающих в истории

France Football назвал лучших нападающих в истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов