Халк не перейдет в "Вулверхэмптон" из-за Брекзита

"Вулверхэмптон" не сможет подписать контракт с бразильцем Халком. Всему виной изменения правил после Брекзита, сообщает talkSPORT со ссылкой на The Athletic.

По информации издания, форвард по некоторым критериям не соответствует новым правилам. Они вступают в силу с 1 января 2021 года. Суть заключается в том, что для получения разрешения на работу, игрокам нужно отвечать определенным требованиям.

Халк не проходит сразу по нескольким пунктам: опыт выступления за сборную в последнее время, определенное количество игр за последний клуб, а также сила лиги, из которой переходит футболист.



Напомним, что последняя команда, за которую играл нападающий - "Шанхай СИПГ". Китайская лига котируется гораздо ниже европейских и Халк будет проигрывать по этому показателю большому количеству игроков. Также стоит отметить, что бразилец уже 4 года не выступает за национальную сборную.