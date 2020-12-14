Халк не перейдет в "Вулверхэмптон" из-за Брекзита
"Вулверхэмптон" не сможет подписать контракт с бразильцем Халком. Всему виной изменения правил после Брекзита, сообщает talkSPORT со ссылкой на The Athletic.
По информации издания, форвард по некоторым критериям не соответствует новым правилам. Они вступают в силу с 1 января 2021 года. Суть заключается в том, что для получения разрешения на работу, игрокам нужно отвечать определенным требованиям.
Халк не проходит сразу по нескольким пунктам: опыт выступления за сборную в последнее время, определенное количество игр за последний клуб, а также сила лиги, из которой переходит футболист.
Напомним, что последняя команда, за которую играл нападающий - "Шанхай СИПГ". Китайская лига котируется гораздо ниже европейских и Халк будет проигрывать по этому показателю большому количеству игроков. Также стоит отметить, что бразилец уже 4 года не выступает за национальную сборную.
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
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|37
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|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18