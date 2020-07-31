Халк - о возвращении в "Зенит": "Такой вариант был бы интересным"

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Халк - о возвращении в "Зенит": "Такой вариант был бы интересным"

Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк ответил на вопрос о возможном возвращении в питерский "Зенит".

"Я действительно не подписываю новый контракт, и с декабря становлюсь свободным агентом. Но пока не согласовал контракт ни с одним клубом, так как получаю огромное число предложений. Пока изучаю варианты, думаю, какой будет лучшим для меня. С "Зенитом" на эту тему мы не общались. Очень много клубов сейчас на связи с моим представителем.

Возможно ли возвращение в "Зенит"? Кто знает... Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем! Если, вдруг, снова вернусь в "Зенит", так тому и быть. Там я чувствовал себя как дома. То же самое могу сказать и о "Порту" - эти клубы для меня родные. Так что вариант с "Зенитом" был бы интересным. Но пока я не принял решение, выбираю наилучшее продолжение карьеры в целом, а не по принципу кто предложит большую зарплату", - цитирует бразильца "Всё про спорт".

Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год, сыграл 148 матчей, забил 76 голов и сделал 60 ассистов.

Ранее сообщалось, что 34-летний форвард может вернуться в "Порту".

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