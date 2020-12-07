Халк объявил об уходе из "Шанхай СИПГ"
Бразильский нападающий Халк, ранее выступавший за "Зенит", сообщил о завершении выступлений за китайский клуб "Шанхай СИПГ". Об этом 34-летний футболист объявил в инстаграме.
"Сегодня очень важный день — день прощания с "Шанхай СИПГ", командой, в которой меня встретили с большой любовью. Я признателен фанатам, ведь они очень хорошо меня принимали больше 4 лет. Благодарю руководство и одноклубников за то, что они делились со мной опытом и самоотверженностью. Вместе мы побеждали в Суперлиге и Суперкубке, но у нас были и моменты сложностей. И всегда мы доверяли друг другу, проявляли сплоченность и волю к победе. Как и всегда в своей карьере, я оставляю здесь много друзей".
Напомним, что Халк перешел в "Шанхай СИПГ" в 2016 году. За 100 матчей в Суперлиге забил 51 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|72
|2
|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14