Халк объявил об уходе из "Шанхай СИПГ"

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Халк объявил об уходе из "Шанхай СИПГ"

Бразильский нападающий Халк, ранее выступавший за "Зенит", сообщил о завершении выступлений за китайский клуб "Шанхай СИПГ". Об этом 34-летний футболист объявил в инстаграме.

"Сегодня очень важный день — день прощания с "Шанхай СИПГ", командой, в которой меня встретили с большой любовью. Я признателен фанатам, ведь они очень хорошо меня принимали больше 4 лет. Благодарю руководство и одноклубников за то, что они делились со мной опытом и самоотверженностью. Вместе мы побеждали в Суперлиге и Суперкубке, но у нас были и моменты сложностей. И всегда мы доверяли друг другу, проявляли сплоченность и волю к победе. Как и всегда в своей карьере, я оставляю здесь много друзей".

Напомним, что Халк перешел в "Шанхай СИПГ" в 2016 году. За 100 матчей в Суперлиге забил 51 гол.

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