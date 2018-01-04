Халк: "Очень хочу выиграть чемпионат Китая"

Форвард китайского "Шанхай СИПГ" Халк поделился ожиданиями от нового сезона.

"Я выступаю за "СИПГ" полтора года и очень хочу выиграть чемпионат. Надеюсь, у нас это получится в новом сезоне. Я буду стараться на сто процентов, чтобы помочь команде и своим партнерам", - цитирует 31-летнего нападающего AS.

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