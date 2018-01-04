Халк: "Очень хочу выиграть чемпионат Китая"

Теги халкшанхай сипг

Халк: "Очень хочу выиграть чемпионат Китая"Форвард китайского "Шанхай СИПГ" Халк поделился ожиданиями от нового сезона.

"Я выступаю за "СИПГ" полтора года и очень хочу выиграть чемпионат. Надеюсь, у нас это получится в новом сезоне. Я буду стараться на сто процентов, чтобы помочь команде и своим партнерам", - цитирует 31-летнего нападающего AS.

Не пропустите: голосование по самой горячей девушки декабря. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Гуанчжоу 30 64
2 Цзянсу Шунтиан 30 57
3 Шанхай Ист Эйшиа 30 52
4 Шанхай Шенхуа 30 48
5 Бейджин Гуоан 30 43
6 Hebei CFFC 30 40
7 Чангша Гинде 30 40
8 Чонгцинь Лифан 30 37
9 Янбиан 30 37
10 Тянцзин Теда 30 36
11 Ляонинг Хонгюн 30 36
12 Чанчун Ятаи 30 35
13 Хенан Цзяние 30 35
14 Шандонг Луненг 30 34
15 Ханджоу Лучен 30 32
16 Shijiazhuang Yongchang 30 30
Полная таблица

топ-5 тегов