Халк: "Очень скучаю по "Зениту", пора бы уже ему вернуть себе титул чемпиона"
Форвард китайского "Шанхай СИПГ" Халк пожелал своему бывшему клубу питерскому "Зениту" выиграть чемпионат России.
"Я очень скучаю по "Зениту"! В Петербурге я провел несколько фантастических сезонов. Люди, город, клуб - все было просто великолепно. Абсолютно великолепно!.. Кто станет чемпионом России в этом сезоне? Ох, надо подумать. Даже не знаю… Если серьезно, надеюсь, что "Зенит" наконец вернет себе титул, буду болеть за бывшую команду всей душой! Верю, что ребята способны достичь цели. Пора бы уже!", - цитирует 31-летнего нападающего 8News.
Напомним, Фурсенко высказался о роли Кришито в команде Манчини. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|2
|6
|2
|Краснодар
|2
|6
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|4
|Ахмат
|2
|6
|5
|Урал
|2
|4
|6
|Уфа
|2
|4
|7
|ЦСКА Москва
|2
|3
|8
|Анжи
|2
|3
|9
|Арсенал Тула
|2
|3
|10
|Спартак Москва
|2
|2
|11
|Динамо Москва
|2
|1
|12
|Ростов
|2
|1
|13
|Рубин
|2
|0
|14
|Амкар
|2
|0
|15
|СКА Хабаровск
|2
|0
|16
|Тосно
|2
|0