Халк опубликовал фото с детьми и футболками "Зенита"

Экс-нападающий "Зенита" Халк, который сейчас играет "Шанхай СИПГ", в инстаграме опубликовал фото с детьми и футболками сине-бело-голубых.



На снимка 33-летний форвард с сыновьями и приемной дочерью все вместе держат майки "Зенита". Халк подписал фотографию следующим образом: "Спасибо семье "Зенит".

Ранее стало известно, что бразилец получил золотую чемпионскую футболку "сине-бело-голубых" с автографами игроков команды.

Халк играл в составе петербургского клуба с 2012 по 2016 год. В прошлом сезоне "Зенит" стал чемпионом России.

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