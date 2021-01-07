Халк отказался возвращаться в "Порту"

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Халк отказался возвращаться в "Порту"

Бразильский нападающий Халк не перейдет в "Порту", сообщает Record.

По сведениям источника, у футболиста сохранились хорошие отношения с руководством португальского клуба, но он хочет изучить другие варианты. 

В настоящее время 34-летний Халк является свободным агентом и может перейти в новый клуб бесплатно.

Халк за свою карьеру играл за "Виторию", "Кавасаки Фронтале", "Консадоле Саппоро", "Токио Верди", "Порту", "Зенит" и "Шанхай СИПГ". За сборную Бразилии сыграл 48 матчей и забил 11 голов.

Не пропустите: Халк не перейдет в "Вулверхэмптон" из-за Брекзита. | http://soccernews.ru
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