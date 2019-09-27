Халк получил подарок от "Зенита"

Бывшему нападающему "Зенита" Халку передали символический подарок от питерского клуба.

Сообщается, что бразилец получил золотую чемпионскую футболку "сине-бело-голубых" с автографами игроков команды.

Пресс-служба "Зенита" опубликовала в твиттере фото звёздного футболиста с подарком.

Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год, сыграл 148 матчей, забил 76 голов и сделал 60 ассистов.

Питерцы стали чемпионами России в сезоне 2018/19 после четырёхлетнего перерыва.

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