Халк получил подарок от "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургхалк

Халк получил подарок от "Зенита"

Бывшему нападающему "Зенита" Халку передали символический подарок от питерского клуба.

Сообщается, что бразилец получил золотую чемпионскую футболку "сине-бело-голубых" с автографами игроков команды. 

Пресс-служба "Зенита" опубликовала в твиттере фото звёздного футболиста с подарком.

Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год, сыграл 148 матчей, забил 76 голов и сделал 60 ассистов.

Питерцы стали чемпионами России в сезоне 2018/19 после четырёхлетнего перерыва.

Не пропустите: В "Зените" объяснили, почему Кокорин занимается со второй командой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Определены хозяева в матчах 1/8 финала Кубка России

Определены хозяева в матчах 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов