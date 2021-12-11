Халк получил три индивидуальные награды по итогам чемпионата Бразилии
Фото инстаграм Халка
Форварду "Атлетико Минейро" Халку вручили несколько индивидуальных наград за сезон-2021.
Его признали лучшим футболистом, нападающим и бомбардиром чемпионата Бразилии.
"Стать чемпионом, стать лучшим нападающим, стать лучшим бомбардиром, стать лучшим игроком чемпионата. Мне не хватает слов, чтобы поблагодарить тебя, Боже! Спасибо клубу и всем моим товарищам по команде, всем членам моей семьи, а особенно моей жене, которая сыграла ключевую роль во всём этом!" - написал Халк в своём инстаграме.
Напомним, что "Атлетико Минейро" выиграл бразильскую Серию А впервые за 50 лет.
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