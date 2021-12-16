Халк помог "Атлетико Минейро" выиграть Кубок Бразилии

Фото твиттер "Атлетико Минейро"

"Атлетико Минейро" во второй раз в истории стал обладателем Кубка Бразилии.

"Петушки" одержали две победы над "Атлетико Паранаэнсе" в финалах турнира.

Экс-нападающий "Зенита" Халк забил по голу в обоих матчах и стал лучшим бомбардиром Кубка с 8 мячами.

Напомним, что "Атлетико Минейро" также стал чемпионом Бразилии в этом году.

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