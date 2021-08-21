Халк попал в сборную недели Кубка Либертадорес
Фото инстаграм Халка
Стал известен состав символической сборной недели в Кубке Либертадорес.
В команду попал форвард "Атлетико Минейро" Халк. Экс-игрок "Зенита" забил мяч и сделал голевую передачу в ответной игре 1/4 финала турнира против "Ривер Плейта" (3:0).
Вратарь: Эверсон ("Атлетико Минейро");
Защитники: Фернандо Леон ("Барселона"), Густаво Гомес ("Палмейрас"), Жуниор Алонсо ("Атлетико Минейро");
Полузащитники: Матиас Сарачо ("Атлетико Минейро"), Виллиан Арау ("Фламенго"), Дамиан Диас ("Барселона"), Дуду ("Палмейрас");
Нападающие: Халк ("Атлетико Минейро"), Габриэл Барбоза ("Фламенго"), Гонсало Мастриани ("Барселона").
The CONMEBOL #Libertadores Team of the Week!— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) August 20, 2021
#FIFA21 | @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/OKTJZ7rjFk
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Ривер Плейт
|6
|11
|2
|Сан-Паулу
|6
|9
|3
|Зе Стронгест
|6
|8
|4
|Трухильянос ФК
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Росарио Сентраль
|6
|11
|2
|Насьонал Монтевидео
|6
|9
|3
|Палмейрас
|6
|8
|4
|Ривер Плейт Монтевидео
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|6
|12
|2
|Расинг Клуб
|6
|9
|3
|Боливар
|6
|6
|4
|Депортиво Кали
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Атлетико Насьонал
|6
|16
|2
|Уракан
|6
|8
|3
|Пеньяроль
|6
|5
|4
|Спортинг Кристаль
|6
|4
|Группа 5
|М
|О
|1
|Атлетико Минейро
|6
|13
|2
|Индепендьенте
|6
|11
|3
|Коло Коло
|6
|9
|4
|Мелгар
|6
|0
|Группа 6
|М
|О
|1
|Толука
|6
|13
|2
|Гремио
|6
|11
|3
|Сан Лоренцо
|6
|4
|4
|ЛДУ Кито
|6
|4
|Группа 7
|М
|О
|1
|Пумас УНАМ
|6
|15
|2
|Депортиво Тачира
|6
|9
|3
|Олимпия
|6
|7
|4
|Эмелек
|6
|4
|Группа 8
|М
|О
|1
|Коринтианс
|6
|13
|2
|Серро Портеньо
|6
|10
|3
|Санта-Фе
|6
|8
|4
|Кобресаль
|6
|3