Халк попал в сборную недели Кубка Либертадорес

Стал известен состав символической сборной недели в Кубке Либертадорес.

В команду попал форвард "Атлетико Минейро" Халк. Экс-игрок "Зенита" забил мяч и сделал голевую передачу в ответной игре 1/4 финала турнира против "Ривер Плейта" (3:0).

Вратарь: Эверсон ("Атлетико Минейро");

Защитники: Фернандо Леон ("Барселона"), Густаво Гомес ("Палмейрас"), Жуниор Алонсо ("Атлетико Минейро");

Полузащитники: Матиас Сарачо ("Атлетико Минейро"), Виллиан Арау ("Фламенго"), Дамиан Диас ("Барселона"), Дуду ("Палмейрас");

Нападающие: Халк ("Атлетико Минейро"), Габриэл Барбоза ("Фламенго"), Гонсало Мастриани ("Барселона").

