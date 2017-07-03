Халк признался, что комфортно чувствует себя в Китае
Нападающий "Шанхай Шанган" Халк рассказал о том, как он чувствует себя в Китае.
По словам бывшего футболиста "Зенита", больше всего его удивило количество людей на улицах.
"Мне очень нравится в Китае, меня хорошо приняли. Моя семья там с удовольствием живет. Во всех странах разные культуры, конечно, первое время некоторые вещи кажутся странными, но ко всему привыкаешь. Думаю, китайцы тоже удивляются, когда видят бразильцев. Что удивляет? Огромные толпы людей везде. Знал, что там их много, но не настолько", - сказал он.
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
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|30
|62
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|61
|4
|Краснодар
|30
|49
|5
|Терек Грозный
|30
|48
|6
|Ростов
|30
|48
|7
|Уфа
|30
|43
|8
|Локомотив Москва
|30
|42
|9
|Рубин
|30
|38
|10
|Амкар
|30
|35
|11
|Урал
|30
|30
|12
|Анжи
|30
|30
|13
|Оренбург
|30
|30
|14
|Арсенал Тула
|30
|28
|15
|Крылья Советов
|30
|28
|16
|Томь
|30
|14