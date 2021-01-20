Халк признан лучшим легионером в истории РПЛ
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Халк признан лучшим легионером в истории Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба РПЛ.
Халк занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, опередив хорватского полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича.
Голосование проводилось по системе плей-офф. На стадии полуфиналов выбыли бразилец Вагнер Лав (экс-ЦСКА) и Квинси Промес (экс-"Спартак"). До 1/4 добрались Анатолий Тимощук (экс-"Зенит", Украина), Кейсуке Хонда (экс-ЦСКА, Япония), Аксель Витсель (экс-"Зенит", Бельгия) и Данни (экс-"Зенит", Португалия).
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