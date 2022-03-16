Халк продлил контракт с бразильским клубом
Фото: инстаграм Халка/Автор неизвестен
Пресс-служба "Атлетико Минейро" объявила о продлении контракта с нападающим Халком.
Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до конца 2024 года.
35-летний Халк выступает за "Атлетико Минейро" с 2021 года. Всего он провел за клуб 72 матча, забил 41 гол и отдал 13 результативных передач.
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