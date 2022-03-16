Халк продлил контракт с бразильским клубом

Теги халкатлетико минейро

Халк продлил контракт с бразильским клубом

Фото: инстаграм Халка/Автор неизвестен

Пресс-служба "Атлетико Минейро" объявила о продлении контракта с нападающим Халком.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до конца 2024 года.

35-летний Халк выступает за "Атлетико Минейро" с 2021 года. Всего он провел за клуб 72 матча, забил 41 гол и отдал 13 результативных передач.

Не пропустите: Мораес покинул "Шахтер" и перебрался в Бразилию. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

40-летний Ибрагимович вызван в сборную Швеции

40-летний Ибрагимович вызван в сборную Швеции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов