Халк: "Продолжаю наблюдать за матчами "Зенита", надеюсь, что клуб станет чемпионом"



Бразильский нападающий "Шанхай СИПГ" Халк рассказал, что он продолжает оставаться болельщиком петербургского "Зенита".

"Продолжаю наблюдать за матчами "Зенита", когда это возможно. Мысленно обнимаю всех вас. Надеюсь, что "сине-бело-голубые" станут чемпионами в этом сезоне. Стараюсь не терять из виду тех игроков, с которыми выступал в "Зените". Общаюсь со многими: Кришито, Дзюба, Лодыгин, Шатов, Смольников, Кокорин. Всегда могу написать им. Но больше всего общаюсь с Кришито и Лодыгиным.

В Китае у меня все хорошо. "Шанхай СИПГ" – большой клуб. Тут все здорово. Клуб быстро развивается, как и город, который он представляет. Я быстро адаптировался и чувствую себя отлично. Планирую ли я снова приехать в Санкт-Петербург? Я приезжал в прошлом году на Кубок конфедераций. Был на новом стадионе "Зенита". Он просто фантастический! Меня очень тепло встретили. Не только петербургские болельщики, но и вообще все, кто был на трибунах.

Буду стараться и упорно работать в клубе, чтобы получить ещё один шанс и вернуться в сборную Бразилии, которая летом выступит на Чемпионате Мира-2018", – сказал Халк в интервью официальному каналу "Зенита" в YouTube.

Напомним, что после 20 туров "Зенит" занимает второе место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Локомотива" на восемь очков.

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