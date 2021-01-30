Халк прокомментировал свой переход в "Атлетико Минейро"

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Халк прокомментировал свой переход в "Атлетико Минейро"

Известный бразильский нападающий Халк высказался по поводу подписания контракта с "Атлетико Минейро".

Напомним, что стороны заключили соглашение до декабря 2022 года.

"Клуб дал мне возможность снова поиграть в своей стране после стольких лет. У "Атлетико Минейро" одна из лучших структур в мире. Это фантастический клуб, у него масса страстных и ярких болельщиков. Я обязательно отплачу им за любовь большим количеством голов и жаждой к победам. Я пришёл сюда, чтобы стать чемпионом. Хочу услышать крик трибун", - написал Халк в инстаграме.

34-летний футболист перешёл в "Атлетико Минейро" бесплатно в качестве свободного агента.

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