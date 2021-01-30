Халк прокомментировал свой переход в "Атлетико Минейро"
Известный бразильский нападающий Халк высказался по поводу подписания контракта с "Атлетико Минейро".
Напомним, что стороны заключили соглашение до декабря 2022 года.
"Клуб дал мне возможность снова поиграть в своей стране после стольких лет. У "Атлетико Минейро" одна из лучших структур в мире. Это фантастический клуб, у него масса страстных и ярких болельщиков. Я обязательно отплачу им за любовь большим количеством голов и жаждой к победам. Я пришёл сюда, чтобы стать чемпионом. Хочу услышать крик трибун", - написал Халк в инстаграме.
34-летний футболист перешёл в "Атлетико Минейро" бесплатно в качестве свободного агента.
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|Команда
|М
|О
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|Фламенго
|38
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|38
|74
|3
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|38
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|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
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|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
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|Васко да Гама
|38
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|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
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|Чапекоенсе
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|20
|Аваи
|38
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