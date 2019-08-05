Халк прокомментировал трансфер Малкома в "Зенит"

Экс-игрок "Зенита" Халк рассказал, что думает о переходе Малкома из "Барселоны" в петербургский клуб.

Напомним, 22-летний бразилец перешел в стан сине-бело-голубых 2 августа. 3 августа он уже дебютировал в матче против "Краснодара" (1:1).

"Рад был узнать, что Малком теперь в "Зените". Петербург - чудесный город с невероятной атмосферой, хорошими и добрыми людьми, любящими футбол.

Желаю ему удачи. Он сделал правильный выбор. Фанаты "Зенита" навсегда в моем сердце", - сказал Халк.

Напомним, Халк выступал в "Зените" с 2012 по 2016 год. На данный момент он играет в китайском клубе "Шанхай СИПГ".

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