Халк провел переговоры с "Зенитом"
Бразильский нападающий "Шанхай СИПГ" Халк может вернуться в "Зенит", сообщает Mynet.
По сведениям издания, футболист намерен вернуться в Европы и уже контактировал с представителями "Зенита". Также представители форварда общались с "Галатасараем", "Порту" и "Сан-Паулу".
Напомним, что Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. За российский клуб он провел 148 матчей во всех турнирах, забил 76 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт с "Шанхай СИПГ" действует до 31 декабря 2020 года.
Не пропустите: Экс-игрок "Зенита" Халк женился на племяннице бывшей супруги. | http://soccernews.ru
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