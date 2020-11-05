Халк провел переговоры с "Зенитом"

Бразильский нападающий "Шанхай СИПГ" Халк может вернуться в "Зенит", сообщает Mynet.

По сведениям издания, футболист намерен вернуться в Европы и уже контактировал с представителями "Зенита". Также представители форварда общались с "Галатасараем", "Порту" и "Сан-Паулу".

Напомним, что Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. За российский клуб он провел 148 матчей во всех турнирах, забил 76 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт с "Шанхай СИПГ" действует до 31 декабря 2020 года.

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