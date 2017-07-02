Халк рассказал кого будет поддерживать в финале Кубка Конфедераций

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Халк рассказал кого будет поддерживать в финале Кубка Конфедераций

Форвард "Шанхай Теллэйс" Халк будет присутствовать на финальном матче Кубка Конфедераций.

"Я прилетел в Петербург вчера, чтобы посетить финал Кубка Конфедераций. Фаворитом будет сборная Чили, за которую я и буду болеть" - приводят слова Халка российские СМИ.

Финал Кубка Конфедераций между сборными Германии и Чили пройдет сегодня в 21:00.

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