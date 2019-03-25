Халк рассказал о переходе из "Порту" в "Зенит"
Экс-игрок "Зенита", а на данный момент нападающий китайского клуба "Шанхай СИПГ" Халк рассказал о переходе из "Порту" в петербургский клуб. Об этом информирует O Jogo.
"Когда мне позвонили и сказали о том, что мной интересуется "Зенит", я связался со спортивным директором "Порту" Антеро Энрике, и сказал ему, что я получил новый вызов и должен уехать. Однако он заявил, что мне нужно остаться и продолжить играть за клуб, тогда у "Порту" были проблемы. Они сказали, что я могу спасти "Порту", потому что клуб сейчас в сложной ситуации. Я хотел перебраться в другой клуба, а "Порту" нужна была помощь", - сказал Халк.
Футболист перешел в "Зенит" в 2012 году. Вместе с клубом он стал чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка России.
Не пропустите: "Аустрия" в товарищеском матче разгромила "Зенит"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Они несколько раз переносили сроки и рассмешили весь мир! Как "Тоттенхэм" строил свой новый стадион
-
"Золотая бутса" сезона 2018/2019: в гонке бомбардиров топ-5 европейских лиг появились неожиданные лидеры
-
"Ювентус" поборется с "Реалом" за Погба
-
Неймар и ПСЖ начали переговоры о новом контракте
-
Жена Кокорина: "До сих пор не дали разрешение врачам, чтобы пройти к Саше"
Лента новостей
-
Газизов: "Уфа" предпринимает действия для проведения товарищеской игры с "Манчестер Сити"
-
Халк рассказал о переходе из "Порту" в "Зенит"
-
Они несколько раз переносили сроки и рассмешили весь мир! Как "Тоттенхэм" строил свой новый стадион
-
2
"Золотая бутса" сезона 2018/2019: в гонке бомбардиров топ-5 европейских лиг появились неожиданные лидеры
-
"Ювентус" поборется с "Реалом" за Погба
-
1
Неймар и ПСЖ начали переговоры о новом контракте
-
8
Пирло: "Я считаю, что "Ювентус" сильнее "Барселоны"
-
Уругвай разгромил Таиланд в полуфинале Кубка Китая
-
Nike сделал для "Манчестер Сити" смешанный комплект
-
Андре Силва может продолжить карьеру в "Монако"
-
Жена Кокорина: "До сих пор не дали разрешение врачам, чтобы пройти к Саше"
-
Сборная Франции сыграет против Исландии в специальной форме
-
"Реал" намерен купить нападающего Мбаппе за 280 миллионов
-
1
Моуринью: "Зидан за короткое время сделал то, чего еще никто не мог"
-
Чалов: "Казахстан удобный для России соперник"
-
Годин стал первым в истории сборной Уругвая по числу матчей
-
Роналду попросил "Ювентус" задуматься о покупке Варана у "Реала"
-
Азмун помогал пострадавшим от наводнения в Иране
-
Ещенко тренируется в общей группе "Спартака"
-
"Милан" намерен выкупить у "Челси" Бакайоко
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|26
|63
|2
|Порту
|26
|63
|3
|Брага
|26
|58
|4
|Спортинг Лиссабон
|26
|55
|5
|Витория Гимарайнш
|26
|42
|6
|Морейренсе ФК
|26
|42
|7
|Белененсиш
|26
|38
|8
|Рио Аве
|26
|32
|9
|Санта-Клара
|26
|32
|10
|Портимоненсе
|26
|32
|11
|Маритиму
|26
|27
|12
|Дешпортиво Авеш
|26
|26
|13
|Боавишта
|26
|26
|14
|Насьонал
|26
|26
|15
|Витория Сетубал
|26
|25
|16
|КД Тондела
|26
|25
|17
|Дешпортиво Чавес
|26
|24
|18
|Фейренсе
|26
|15