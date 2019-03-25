Халк рассказал о переходе из "Порту" в "Зенит"

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Халк рассказал о переходе из "Порту" в "Зенит"

Экс-игрок "Зенита", а на данный момент нападающий китайского клуба "Шанхай СИПГ" Халк рассказал о переходе из "Порту" в петербургский клуб. Об этом информирует O Jogo.

"Когда мне позвонили и сказали о том, что мной интересуется "Зенит", я связался со спортивным директором "Порту" Антеро Энрике, и сказал ему, что я получил новый вызов и должен уехать. Однако он заявил, что мне нужно остаться и продолжить играть за клуб, тогда у "Порту" были проблемы. Они сказали, что я могу спасти "Порту", потому что клуб сейчас в сложной ситуации. Я хотел перебраться в другой клуба, а "Порту" нужна была помощь", - сказал Халк.

Футболист перешел в "Зенит" в 2012 году. Вместе с клубом он стал чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка России.

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