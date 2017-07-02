Халк: "С радостью вернусь в "Зенит"

Форвард китайского "Шанхай СИПГ" Халк не исключил своего возвращения в питерский "Зенит", за который он выступал в период с 2012 по 2016 годы.

"Что касается моего возможного возвращения в "Зенит", то у меня - еще три года контракта в Китае. Посмотрим, но, конечно же, если "Зенит" позовет обратно и я смогу приехать, то с радостью это сделаю. "Зенит" - часть моей семьи", - цитирует 30-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, "Зенит" рассматривает возможность с приобретением защитника "Шальке". | soccernews.ru