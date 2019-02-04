Халк сделал заявление о своём будущем
Бразильский нападающий "Шанхай СИПГ" Халк сделал заявление о своём будущем.
"Мой контракт с клубом рассчитан ещё на два года. Я планирую отработать его до конца, а что произойдёт потом, я пока не знаю. Да, я скучаю по России и Португалии, где мне было хорошо. Но я счастлив и в Китае" - сказал 32-летний футболист.
Халк выступает за "Шанхай СИПГ" с 2016 года, сыграл 87 матчей, забил 51 гол и сделал 43 ассиста. В составе китайской команды он стал победителем местной Суперлиги.
Ранее звёздный бразилец защищал цвета "Зенита", "Порту" и нескольких японских клубов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30