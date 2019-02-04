Халк сделал заявление о своём будущем

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Халк сделал заявление о своём будущем

Бразильский нападающий "Шанхай СИПГ" Халк сделал заявление о своём будущем.

"Мой контракт с клубом рассчитан ещё на два года. Я планирую отработать его до конца, а что произойдёт потом, я пока не знаю. Да, я скучаю по России и Португалии, где мне было хорошо. Но я счастлив и в Китае" - сказал 32-летний футболист.

Халк выступает за "Шанхай СИПГ" с 2016 года, сыграл 87 матчей, забил 51 гол и сделал 43 ассиста. В составе китайской команды он стал победителем местной Суперлиги.

Ранее звёздный бразилец защищал цвета "Зенита", "Порту" и нескольких японских клубов.

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