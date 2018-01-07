Халк снова сыграет против "Спартака"

Бывший форвард питерского "Зенита" Халк снова сыграет против московского "Спартака", информирует официальный сайт чемпиона России.

"18-го января "красно-белые" встретятся с китайским клубом "Шанхай СИПГ", за который выступает бразильский нападающий Халк, а также португальский защитник Рикарду Карвалью, известный по игре за "Челси", "Реал" и "Монако", бразильский форвард Оскар, купленный год назад у "Челси", и узбекский полузащитник Одил Ахмедов, игравший за "Анжи" и "Краснодар", - сказано в заявлении клуба.

Матч состоится в рамках тренировочного сбора "Спартака" в ОАЭ.

Напомним, "Сантос" отклонил предложение "Спартака" по Вериссимо. | soccernews.ru