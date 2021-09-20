Халк сообщил о беременности супруги, которая является племянницей его бывшей жены

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Халк сообщил о беременности супруги, которая является племянницей его бывшей жены

Фото: инстаграм Халка

Нападающий "Атлетико Минейро" Халк сообщил, что его жена Камила Анджело ждет ребенка.

"Хочу поделиться с вами этой потрясающей новостью. Бог в четвертый раз благословляет меня ребенком. Мое сердце переполняется счастьем, и я могу только сказать: "Спасибо, бог". Мы уже ждем тебя, дитя", - написал Халк в своем Instagram.

Стоит отметить, что Камила является племянницей бывшей жены Халка Ирэн, в браке с которой он прожил 12 лет. Кроме того у футболиста трое детей от бывшей супруги.

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