Халк сыграл за сборную Бразилии впервые за 1915 дней

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Халк сыграл за сборную Бразилии впервые за 1915 дней

Фото инстаграм Халка

Бывший нападающий "Зенита" Халк вышел на поле в составе сборной Бразилии после паузы, длившейся более пяти лет.

35-летний футболист играл за "селесао" 12 июня 2016 года, после чего его не выпускали 1915 дней.

Очевидно, это связано с тем, что форвард уехал выступать в Китай, а в этом году он вернулся на родину и подписал контракт с "Атлетико Минейро".

На счету Халка 11 голов в 48 матчах за бразильскую сборную.

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