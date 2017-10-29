Халк вновь отметился классным голом в Китае



В матче 29-го тура чемпионата Китая "Шанхай СИПГ" обыграл "Хэнань Цзянье" со счетом 4:2.

Дважды в этом поединке отличился бразильский нападающий Халк, забив со штрафного и с пенальти. Кроме того, один из голов на счету его соотечественника Оскара, который ранее играл за "Челси".

Видео: Гол Халка со штрафного.

Стоит отметить, что "Шанхай СИПГ" гарантировал себе второе место в чемпионате за тур до окончания турнира.

Не пропустите: "Лестер" – "Эвертон" - 2:0 (обзор). | http://soccernews.ru