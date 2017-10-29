Халк вновь отметился классным голом в Китае
В матче 29-го тура чемпионата Китая "Шанхай СИПГ" обыграл "Хэнань Цзянье" со счетом 4:2.
Дважды в этом поединке отличился бразильский нападающий Халк, забив со штрафного и с пенальти. Кроме того, один из голов на счету его соотечественника Оскара, который ранее играл за "Челси".
Видео: Гол Халка со штрафного.
HULK SMASH! pic.twitter.com/Zdr6iaYuUq— Goal UK (@GoalUK) 29 октября 2017 г.
Стоит отметить, что "Шанхай СИПГ" гарантировал себе второе место в чемпионате за тур до окончания турнира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Tianjin Quanjian
|30
|59
|2
|Гуйчжоу Чжичэн
|30
|59
|3
|Qingdao Huanghai
|30
|59
|4
|Шаанси Чанба
|30
|49
|5
|Dalian Aerbin
|30
|45
|6
|Хубеи Люйин
|30
|43
|7
|Бейджин Баси
|30
|41
|8
|Nei Mongol Zhongyou
|30
|41
|9
|Шенджен Руби
|30
|40
|10
|Нанчанг Баи
|30
|40
|11
|Xinjiang Tianshan
|30
|39
|12
|Meizhou Hakka
|30
|39
|13
|Далиан Итенг
|30
|38
|14
|Dalian Transcendence
|30
|38
|15
|Циндао Джонун
|30
|33
|16
|Хунан Сиантао
|30
|12