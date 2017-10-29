Халк вновь отметился классным голом в Китае

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Халк вновь отметился классным голом в Китае
В матче 29-го тура чемпионата Китая "Шанхай СИПГ" обыграл "Хэнань Цзянье" со счетом 4:2.

Дважды в этом поединке отличился бразильский нападающий Халк, забив со штрафного и с пенальти. Кроме того, один из голов на счету его соотечественника Оскара, который ранее играл за "Челси".

Видео: Гол Халка со штрафного.

 

Стоит отметить, что "Шанхай СИПГ" гарантировал себе второе место в чемпионате за тур до окончания турнира.

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