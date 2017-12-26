Халк: "Я счастлив в Китае, но когда-нибудь надеюсь вернуться в Бразилию"



Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк заявил, что через некоторое время он намерен вернуться в чемпионат Бразилии.

"Я всегда говорил, что хочу вернуться в Бразилию. Мне нравится мысль поиграть в местной Серии А. Но я пока не знаю, когда это произойдет. Я еще молод. Сейчас я и моя семья счастливы в Китае. Это добавляет мне сил", - приводит слова Халка Globo Esporte.

31-летний Халк выступает за "Шанхай СИПГ" с 2016 года, провел за клуб 52 матча и забил 34 гола.

Не пропустите: Коутиньо зачитал текст песни Эминена. | http://soccernews.ru