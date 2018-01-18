Халк забивает, "Спартак" проигрывает

В первом контрольном матче в 2018-м году московский "Спартак" минимально проиграл китайскому "Шанхаю СИПГ". Единственный гол в игре с пенальти забил бывший форвард питерского "Зенита" Халк.

"Спартак" - "Шанхай СИПГ" - 0:1

Гол: Халк, 11 - 0:1 (пенальти).

"Спартак" (стартовый состав): Селихов, Петкович, Кутепов, Джикия, Комбаров, Пашалич, Глушаков, Мельгарехо, Самедов, Промес, Адриано.

Удаление: Кутепов, 30.

Напомним, в этом матче тяжелую травму получил Джикия. | soccernews.ru