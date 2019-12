Халк закрутил роман с племянницей бывшей жены спустя 5 месяцев после развода

Бывший нападающий "Зенита" Халк неожиданным образом устроил свою личную жизнь.

В июле футболист развёлся с женой Иран Соузой. Их брак продлился 12 лет, у пары родились трое детей.

Спустя пять месяцев холостяцкой жизни бразилец завёл новые отношения. При чём с любимой племянницей бывшей супруги.

E o Hulk que após 5 meses de ter terminado com a sua ex mulher, foi lá e assumiu um namoro com A SOBRINHA DELA. Isso mesmo, sobrinha da sua ex. pic.twitter.com/8eXqKYkhnI