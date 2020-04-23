Халк заявил о желании вернуться в "Порту"

Форвард "Шанхай СИПГ" Халк рассказал, что в будущем хочет вернуться в "Порту".

Напомним, что бразилец выступал за "драконов" с 2008 по 2012 год, после чего был продан "Зениту" за 40 миллионов евро.

"Когда в каком-то месте у тебя остаётся много друзей, естественно, есть желание вернуться. Я уже говорил об этом несколько раз - "Порту" в моём сердце, и я мечтаю вернуться. Возраст не будет проблемой. Я забочусь о себе и стараюсь оставаться профессионалом", - цитирует Халка A Bola.

Контракт 33-летнего нападающего с "Шанхай СИПГ" истекает в декабре 2020 года.

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