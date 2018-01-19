Халк: "Зенит" – чемпион"

Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк дал интервью пресс-службе "Зенита" после победы над "Спартаком" (1:0) в товарищеском матче.

"Я говорю по-русски. Хорошо, спасибо, как дела, "Зенит" – чемпион", – сказал Халк.

Видео: Халк передает привет "Зениту".

Напомним, что 31-летний Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 годы.

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