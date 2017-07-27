"Халл" арендовал защитника "Челси"

"Халл" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Челси" Майкла Хектора.

"Тигры" взяли в аренду 25-летнего ямайца сроком на один год.

Прошлый сезон Хектор провёл в "Айнтрахте", сыграл 27 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: Чешский защитник Мазух перешел в "Халл Сити". | http://soccernews.ru