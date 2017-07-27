"Халл" арендовал защитника "Челси"
"Халл" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Челси" Майкла Хектора.
"Тигры" взяли в аренду 25-летнего ямайца сроком на один год.
Прошлый сезон Хектор провёл в "Айнтрахте", сыграл 27 матчей и забил 1 гол.
Не пропустите: Чешский защитник Мазух перешел в "Халл Сити". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|О
|1
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|46
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|93
|3
|Рединг
|46
|85
|4
|Шеффилд Уэнсдэй
|46
|81
|5
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|81
|6
|Фулхэм
|46
|80
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|Лидс Юнайтед
|46
|75
|8
|Норвич Сити
|46
|70
|9
|Дерби Каунти
|46
|67
|10
|Брентфорд
|46
|64
|11
|Престон Норт Энд
|46
|62
|12
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|62
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|Астон Вилла
|46
|62
|14
|Барнсли
|46
|58
|15
|Вулверхэмптон Уондерерс
|46
|58
|16
|Ипсвич Таун
|46
|55
|17
|Бристол Сити
|46
|54
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|46
|53
|19
|Бирмингем Сити
|46
|53
|20
|Бертон Альбион
|46
|52
|21
|Ноттингем Форест
|46
|51
|22
|Блэкберн Роверс
|46
|51
|23
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|46
|42
|24
|Ротерхэм Юнайтед
|46
|23