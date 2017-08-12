"Халл" - "Бертон" - 4:1 (обзор)

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"Халл" - "Бертон" - 4:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча второго тура Чемпионшипа между "Халлом" и "Бертоном". 

Не пропустите: Бенефис Эрнандеса: в первом домашнем матче Слуцкого "Халл" разгромил "Бертон". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ньюкасл Юнайтед 46 94
2 Брайтон & Хоув Альбион 46 93
3 Рединг 46 85
4 Шеффилд Уэнсдэй 46 81
5 Хаддерсфилд Таун 46 81
6 Фулхэм 46 80
7 Лидс Юнайтед 46 75
8 Норвич Сити 46 70
9 Дерби Каунти 46 67
10 Брентфорд 46 64
11 Престон Норт Энд 46 62
12 Кардифф Сити 46 62
13 Астон Вилла 46 62
14 Барнсли 46 58
15 Вулверхэмптон Уондерерс 46 58
16 Ипсвич Таун 46 55
17 Бристол Сити 46 54
18 Куинз Парк Рейнджерс 46 53
19 Бирмингем Сити 46 53
20 Бертон Альбион 46 52
21 Ноттингем Форест 46 51
22 Блэкберн Роверс 46 51
23 Уиган Атлетик 46 42
24 Ротерхэм Юнайтед 46 23
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