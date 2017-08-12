"Халл" - "Бертон" - 4:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча второго тура Чемпионшипа между "Халлом" и "Бертоном".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|46
|94
|2
|Брайтон & Хоув Альбион
|46
|93
|3
|Рединг
|46
|85
|4
|Шеффилд Уэнсдэй
|46
|81
|5
|Хаддерсфилд Таун
|46
|81
|6
|Фулхэм
|46
|80
|7
|Лидс Юнайтед
|46
|75
|8
|Норвич Сити
|46
|70
|9
|Дерби Каунти
|46
|67
|10
|Брентфорд
|46
|64
|11
|Престон Норт Энд
|46
|62
|12
|Кардифф Сити
|46
|62
|13
|Астон Вилла
|46
|62
|14
|Барнсли
|46
|58
|15
|Вулверхэмптон Уондерерс
|46
|58
|16
|Ипсвич Таун
|46
|55
|17
|Бристол Сити
|46
|54
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|46
|53
|19
|Бирмингем Сити
|46
|53
|20
|Бертон Альбион
|46
|52
|21
|Ноттингем Форест
|46
|51
|22
|Блэкберн Роверс
|46
|51
|23
|Уиган Атлетик
|46
|42
|24
|Ротерхэм Юнайтед
|46
|23