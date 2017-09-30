"Халл" – "Бирмингем" - 6:1 (обзор)

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"Халл" – "Бирмингем" - 6:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 11-го тура Чемпионшипа между "Халлом" и "Бирмингемом".

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Команда М О
1 Кардифф Сити 11 24
2 Вулверхэмптон 11 23
3 Шеффилд Юнайтед 11 21
4 Лидс Юнайтед 10 20
5 Бристол Сити 11 20
6 Престон Норт Энд 11 20
7 Астон Вилла 11 19
8 Ипсвич Таун 10 18
9 Норвич Сити 11 18
10 Фулхэм 11 17
11 Мидлсбро 11 16
12 Ноттингем Форест 11 15
13 Миллуол 11 13
14 Дерби Каунти 10 13
15 Шеффилд Уэнсдэй 10 13
16 Куинз Парк Рейнджерс 11 13
17 Халл Сити 11 12
18 Барнсли 10 11
19 Брентфорд 11 9
20 Рединг 10 9
21 Бертон Альбион 11 9
22 Бирмингем Сити 11 8
23 Сандерленд 11 7
24 Болтон Уондерерс 11 2
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