"Халл" близок к подписанию очередного новичка

Защитник "Брентфорда" Рико Генри близок к переходу в "Халл", сообщает BBC.

Скорый трансфер 20-летнего футболиста уже подтвердил главный тренер "пчёл" Дин Смит.

Генри выступает за "Брентфорд" с 2016 года, сыграл 12 матчей, результативными действиями не отличался.

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