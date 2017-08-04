"Халл" близок к подписанию очередного новичка

Теги халл ситибрентфорд

"Халл" близок к подписанию очередного новичка

Защитник "Брентфорда" Рико Генри близок к переходу в "Халл", сообщает BBC.

Скорый трансфер 20-летнего футболиста уже подтвердил главный тренер "пчёл" Дин Смит.

Генри выступает за "Брентфорд" с 2016 года, сыграл 12 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Слуцкий: "Приезд в "Халл" российских игроков невозможен". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ньюкасл Юнайтед 46 94
2 Брайтон & Хоув Альбион 46 93
3 Рединг 46 85
4 Шеффилд Уэнсдэй 46 81
5 Хаддерсфилд Таун 46 81
6 Фулхэм 46 80
7 Лидс Юнайтед 46 75
8 Норвич Сити 46 70
9 Дерби Каунти 46 67
10 Брентфорд 46 64
11 Престон Норт Энд 46 62
12 Кардифф Сити 46 62
13 Астон Вилла 46 62
14 Барнсли 46 58
15 Вулверхэмптон Уондерерс 46 58
16 Ипсвич Таун 46 55
17 Бристол Сити 46 54
18 Куинз Парк Рейнджерс 46 53
19 Бирмингем Сити 46 53
20 Бертон Альбион 46 52
21 Ноттингем Форест 46 51
22 Блэкберн Роверс 46 51
23 Уиган Атлетик 46 42
24 Ротерхэм Юнайтед 46 23
Полная таблица

топ-5 тегов