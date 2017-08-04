"Халл" близок к подписанию очередного новичка
Защитник "Брентфорда" Рико Генри близок к переходу в "Халл", сообщает BBC.
Скорый трансфер 20-летнего футболиста уже подтвердил главный тренер "пчёл" Дин Смит.
Генри выступает за "Брентфорд" с 2016 года, сыграл 12 матчей, результативными действиями не отличался.
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