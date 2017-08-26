"Халл" – "Болтон" - 4:0 (обзор)

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"Халл" – "Болтон" - 4:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча пятого тура Чемпионшипа между "Халлом" и "Болтоном".

Не пропустите: "Халл" Слуцкого дома уничтожил "Болтон", "Астон Вилла" потеряла очки в Бристоле. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Кардифф Сити 4 12
2 Ипсвич Таун 4 12
3 Вулверхэмптон 4 9
4 Ноттингем Форест 4 9
5 Лидс Юнайтед 4 8
6 Халл Сити 5 7
7 Куинз Парк Рейнджерс 4 7
8 Престон Норт Энд 4 7
9 Дерби Каунти 4 7
10 Бристол Сити 5 6
11 Мидлсбро 4 6
12 Шеффилд Юнайтед 4 6
13 Сандерленд 4 5
14 Шеффилд Уэнсдэй 4 5
15 Астон Вилла 5 5
16 Бирмингем Сити 4 4
17 Норвич Сити 4 4
18 Рединг 4 4
19 Фулхэм 4 3
20 Барнсли 4 3
21 Бертон Альбион 4 3
22 Миллуол 4 2
23 Болтон Уондерерс 5 2
24 Брентфорд 4 1
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