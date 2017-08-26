"Халл" – "Болтон" - 4:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча пятого тура Чемпионшипа между "Халлом" и "Болтоном".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Кардифф Сити
|4
|12
|2
|Ипсвич Таун
|4
|12
|3
|Вулверхэмптон
|4
|9
|4
|Ноттингем Форест
|4
|9
|5
|Лидс Юнайтед
|4
|8
|6
|Халл Сити
|5
|7
|7
|Куинз Парк Рейнджерс
|4
|7
|8
|Престон Норт Энд
|4
|7
|9
|Дерби Каунти
|4
|7
|10
|Бристол Сити
|5
|6
|11
|Мидлсбро
|4
|6
|12
|Шеффилд Юнайтед
|4
|6
|13
|Сандерленд
|4
|5
|14
|Шеффилд Уэнсдэй
|4
|5
|15
|Астон Вилла
|5
|5
|16
|Бирмингем Сити
|4
|4
|17
|Норвич Сити
|4
|4
|18
|Рединг
|4
|4
|19
|Фулхэм
|4
|3
|20
|Барнсли
|4
|3
|21
|Бертон Альбион
|4
|3
|22
|Миллуол
|4
|2
|23
|Болтон Уондерерс
|5
|2
|24
|Брентфорд
|4
|1