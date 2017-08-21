"Халл" хочет подписать полузащитника "Арсенала"

Хавбек "Арсенала" Хон Тораль может продолжить карьеру в "Халл Сити", сообщает ESPN.

По информации ресурса, на трансфере настаивает коуч "Халла" Леонид Слуцкий. Отметим, что Тораль не провел ни одного официального матча за "Арсенал".

Прошлый сезон Тораль провел в аренде в "Гранаде" и "Рейнджерсе".

Читайте также: "Суонси" договорился о трансфере хавбека "Халла". | http://soccernews.ru