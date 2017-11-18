"Халл" – "Ипсвич" - 2:2 (обзор)

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"Халл" – "Ипсвич" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 17-го тура Чемпионшипа между "Халлом" и "Ипсвичем".

Не пропустите: "Халл" Слуцкого дома упустил победу над "Ипсвичем". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Вулверхэмптон 17 38
2 Шеффилд Юнайтед 17 36
3 Кардифф Сити 17 34
4 Бристол Сити 17 31
5 Астон Вилла 17 29
6 Мидлсбро 17 26
7 Лидс Юнайтед 17 26
8 Дерби Каунти 16 26
9 Ипсвич Таун 16 25
10 Шеффилд Уэнсдэй 17 24
11 Ноттингем Форест 17 24
12 Норвич Сити 17 23
13 Брентфорд 17 22
14 Престон Норт Энд 17 22
15 Куинз Парк Рейнджерс 17 21
16 Барнсли 16 20
17 Фулхэм 17 20
18 Миллуол 17 18
19 Рединг 16 18
20 Халл Сити 17 17
21 Бирмингем Сити 17 15
22 Бертон Альбион 17 13
23 Болтон Уондерерс 17 12
24 Сандерленд 17 11
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