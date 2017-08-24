"Халл" купил полузащитника "Арсенала"
"Халл" на своём официальном сайте объявил о переходе хавбека "Арсенала" Хона Тораля.
Сумма трансфера не разглашается. 22-летний испанец заключил с "тиграми" контракт по схеме "3+1".
Стоит отметить, что Тораль числился в "Арсенале" с 2011 года, но так и не дебютировал за основную команду "канониров". Сдавался в аренду "Брентфорду", "Бирмингему", "Гранаде" и "Рейнджерс".
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|Команда
|М
|О
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|2
|Вулверхэмптон
|3
|9
|3
|Ипсвич Таун
|3
|9
|4
|Мидлсбро
|3
|6
|5
|Ноттингем Форест
|3
|6
|6
|Шеффилд Юнайтед
|4
|6
|7
|Сандерленд
|3
|5
|8
|Лидс Юнайтед
|3
|5
|9
|Халл Сити
|3
|4
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|Бристол Сити
|3
|4
|11
|Норвич Сити
|3
|4
|12
|Куинз Парк Рейнджерс
|3
|4
|13
|Престон Норт Энд
|3
|4
|14
|Бирмингем Сити
|4
|4
|15
|Рединг
|3
|4
|16
|Дерби Каунти
|3
|4
|17
|Фулхэм
|3
|3
|18
|Барнсли
|4
|3
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|Бертон Альбион
|4
|3
|20
|Болтон Уондерерс
|3
|2
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|Шеффилд Уэнсдэй
|3
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|22
|Брентфорд
|3
|1
|23
|Миллуол
|3
|1
|24
|Астон Вилла
|3
|1