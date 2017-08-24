"Халл" купил полузащитника "Арсенала"

"Халл" на своём официальном сайте объявил о переходе хавбека "Арсенала" Хона Тораля.

Сумма трансфера не разглашается. 22-летний испанец заключил с "тиграми" контракт по схеме "3+1".

Стоит отметить, что Тораль числился в "Арсенале" с 2011 года, но так и не дебютировал за основную команду "канониров". Сдавался в аренду "Брентфорду", "Бирмингему", "Гранаде" и "Рейнджерс".

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