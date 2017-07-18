"Халл" может подписать Фрэйзера Кэмпбелла

Форвард Фрэйзер Кэмпбелл близок к переходу в "Халл", сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, в ближайшее время игрок, который является свободным агентом, пройдет медобследование и заключит соглашение с клубом.

В прошлом сезоне Кэмпбелл провел 12 матчей за "Кристал Пэлас" и отметился одним забитым голом.

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