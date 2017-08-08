"Халл" может подписать игрока сборной Швеции
"Халл" проявляет интерес к полузащитнику сборной Швеции Себастьяну Ларссону, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, "тигры" ведут переговоры с 32-летним футболистом, который сейчас является свободным агентом.
Стоит отметить, что последним клубом Ларссона был "Сандерленд", который он покинул по окончании прошлого сезона.
Не пропустите: "Халл" близок к подписанию очередного новичка. | http://soccernews.ru
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