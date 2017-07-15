"Халл" нацелился на форварда "Ливерпуля"

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"Халл" нацелился на форварда "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Райан Кент попал в сферу интересов "Халла", сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, "тигры" хотят арендовать 20-летнего футболиста до лета 2018 года.

Стоит отметить, что прошлый сезон Кент провёл на правах аренды в "Барнсли", сыграл 46 матчей и забил 3 гола.

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