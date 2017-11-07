"Халл" не делал предложения по трансферу Мусы



"Халл Сити" не вел переговоров с нигерийским нападающим "Лестера" Ахмедом Мусой, сообщает All Nigeria Soccer.

По сведениям издания, "тигры" пока что не контактировали с игроком, несмотря на то, что его хочет видеть в команде главный тренер Леонид Слуцкий, который ранее работал с ним в ЦСКА.

После 16 туров "Халл Сити" занимает 20 место в Чемпионшипе.

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