"Халл" не делал предложения по трансферу Мусы

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"Халл" не делал предложения по трансферу Мусы
"Халл Сити" не вел переговоров с нигерийским нападающим "Лестера" Ахмедом Мусой, сообщает All Nigeria Soccer.

По сведениям издания, "тигры" пока что не контактировали с игроком, несмотря на то, что его хочет видеть в команде главный тренер Леонид Слуцкий, который ранее работал с ним в ЦСКА.

После 16 туров "Халл Сити" занимает 20 место в Чемпионшипе.

Не пропустите: Слуцкий поблагодарил руководство "Халла" за поддержку. | http://soccernews.ru

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