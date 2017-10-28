"Халл" – "Ноттингем Форест" - 2:3 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 14-го тура Чемпионшипа между "Халлом" и "Ноттингем Форест".
Не пропустите: "Халл" Слуцкого дома проиграл "Ноттингем Форест". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шеффилд Юнайтед
|14
|30
|2
|Вулверхэмптон
|14
|29
|3
|Кардифф Сити
|14
|28
|4
|Бристол Сити
|14
|24
|5
|Лидс Юнайтед
|14
|23
|6
|Астон Вилла
|13
|22
|7
|Дерби Каунти
|13
|22
|8
|Норвич Сити
|14
|22
|9
|Престон Норт Энд
|14
|21
|10
|Ипсвич Таун
|13
|21
|11
|Ноттингем Форест
|14
|21
|12
|Мидлсбро
|14
|20
|13
|Фулхэм
|14
|19
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|14
|18
|15
|Миллуол
|14
|17
|16
|Шеффилд Уэнсдэй
|14
|17
|17
|Халл Сити
|14
|16
|18
|Брентфорд
|14
|16
|19
|Барнсли
|13
|13
|20
|Рединг
|13
|12
|21
|Бирмингем Сити
|13
|11
|22
|Бертон Альбион
|14
|10
|23
|Сандерленд
|14
|9
|24
|Болтон Уондерерс
|14
|7