"Халл" – "Ноттингем Форест" - 2:3 (обзор)

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"Халл" – "Ноттингем Форест" - 2:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 14-го тура Чемпионшипа между "Халлом" и "Ноттингем Форест".

Не пропустите: "Халл" Слуцкого дома проиграл "Ноттингем Форест". | http://soccernews.ru

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2 Вулверхэмптон 14 29
3 Кардифф Сити 14 28
4 Бристол Сити 14 24
5 Лидс Юнайтед 14 23
6 Астон Вилла 13 22
7 Дерби Каунти 13 22
8 Норвич Сити 14 22
9 Престон Норт Энд 14 21
10 Ипсвич Таун 13 21
11 Ноттингем Форест 14 21
12 Мидлсбро 14 20
13 Фулхэм 14 19
14 Куинз Парк Рейнджерс 14 18
15 Миллуол 14 17
16 Шеффилд Уэнсдэй 14 17
17 Халл Сити 14 16
18 Брентфорд 14 16
19 Барнсли 13 13
20 Рединг 13 12
21 Бирмингем Сити 13 11
22 Бертон Альбион 14 10
23 Сандерленд 14 9
24 Болтон Уондерерс 14 7
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