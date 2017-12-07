"Халл" объявил о назначении нового главного тренера
"Халл" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Найджела Эдкинса.
У руля "тигров" 52-летний специалист сменил Леонида Слуцкого, который был уволен на прошлой неделе.
Эдкинс заключил с "Халлом" контракт до лета 2019 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|20
|47
|2
|Кардифф Сити
|20
|43
|3
|Бристоль Сити
|20
|37
|4
|Шеффилд Юнайтед
|20
|37
|5
|Астон Вилла
|20
|36
|6
|Дерби Каунти
|20
|35
|7
|Ипсвич Таун
|20
|32
|8
|Лидс Юнайтед
|20
|30
|9
|Мидлсбро
|20
|29
|10
|Престон Норт Энд
|20
|29
|11
|Брентфорд
|20
|27
|12
|Шеффилд Уэнсдэй
|20
|27
|13
|Ноттингем Форест
|20
|27
|14
|Рединг
|20
|26
|15
|Фулхэм
|20
|26
|16
|Норвич Сити
|20
|24
|17
|Миллуол
|20
|22
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|20
|22
|19
|Барнсли
|20
|20
|20
|Халл Сити
|20
|19
|21
|Болтон Уондерерс
|20
|16
|22
|Бирмингем Сити
|20
|16
|23
|Сандерленд
|20
|14
|24
|Бертон Альбион
|20
|14