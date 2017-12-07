"Халл" объявил о назначении нового главного тренера

Теги халл сити

"Халл" объявил о назначении нового главного тренера

"Халл" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Найджела Эдкинса.

У руля "тигров" 52-летний специалист сменил Леонида Слуцкого, который был уволен на прошлой неделе.

Эдкинс заключил с "Халлом" контракт до лета 2019 года. 

Не пропустите: Леонид Слуцкий и "Халл" – союз, обреченный с самого начала. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Вулверхэмптон 20 47
2 Кардифф Сити 20 43
3 Бристоль Сити 20 37
4 Шеффилд Юнайтед 20 37
5 Астон Вилла 20 36
6 Дерби Каунти 20 35
7 Ипсвич Таун 20 32
8 Лидс Юнайтед 20 30
9 Мидлсбро 20 29
10 Престон Норт Энд 20 29
11 Брентфорд 20 27
12 Шеффилд Уэнсдэй 20 27
13 Ноттингем Форест 20 27
14 Рединг 20 26
15 Фулхэм 20 26
16 Норвич Сити 20 24
17 Миллуол 20 22
18 Куинз Парк Рейнджерс 20 22
19 Барнсли 20 20
20 Халл Сити 20 19
21 Болтон Уондерерс 20 16
22 Бирмингем Сити 20 16
23 Сандерленд 20 14
24 Бертон Альбион 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов