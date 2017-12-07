"Халл" объявил о назначении нового главного тренера

"Халл" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Найджела Эдкинса.

У руля "тигров" 52-летний специалист сменил Леонида Слуцкого, который был уволен на прошлой неделе.

Эдкинс заключил с "Халлом" контракт до лета 2019 года.

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